Caeli aprovecha el calor de Los Ángeles para degustar una enorme sandía

View this post on Instagram

Me gustas para ser mi media sandu00edaud83dude09ud83cudf49ud83cudf49ud83cudf49ud83dudc9bu2728 -u0026gt; swipe para ver si me comu00ed la sandu00eda o alguien me hizo enojar y paso esooo!ud83dudc4aud83cudffbud83dude2f