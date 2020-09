Con emotivos recuerdos, Alessandra Rosaldo festeja el cumple de Eugenio Derbez: "Mi eterno amor"

View this post on Instagram

Amor miu0301o @ederbez ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1f Celebro y agradezco cada instante de tu vida y tener el privilegio de ser testigo de ella. Eres mi mau0301s grande maestro, mi heu0301roe y mi eterno amor. u2665ufe0fu2665ufe0f u2665ufe0f Que tu luz siga brillando intensamente e iluminando todo a su alrededor, eres fuente de inspiraciou0301n y la alegriu0301a de millones que te admiramos y seguimos tus pasos. ud83dudcabud83dudcabud83dudcab GRACIAS por TANTO. u00a1u00a1u00a1Aitana y yo te amamos con toda el alma!!! HAPPY BIRTHDAAAAAYYY!!!