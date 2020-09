"Depredador": Adame acusa a Pepillo Origel de acosarlo, atacarlo en Televisa y pervertir a jóvenes

Ciudad de México.- Alfredo Adame hizo fuertes acusaciones en contra del periodista de espectáculos Juan José Origel, quien asegura lo acosó años atrás y lo atacó cuando su carrera despegaba en Televisa, además de señalarlo de haber "pervertido" a jóvenes.

El actor dio una entrevista en una reciente emisión del programa Chisme No Like, donde los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron previamente con Carlos Trejo. Luego de responder a los nuevos comentarios que Trejo a hecho sobre él en su incesante conflicto, Alfredo Adame fue cuestionado por Ceriani sobre si alguna vez ha sufrido acoso de parte de algún periodista de espectáculos, momento en el que empezó a arremeter contra Origel.

Dejando en claro que ese era el tema por el que había aceptado dar la entrevista, Adame inició su respuesta diciendo que, cuando aún no entraba al medio artístico, el tenía ya amigas actrices que lo invitaban a fiestas. Aseguró que fue en esos eventos donde el acoso de Origel empezó.

De repente eran novias de amigos míos y entonces de repente me invitaban a fiestas del ambiente artístico... En muchas de las fiestas, en cinco o seis fiestas, me topé con un tipo que es asqueroso, que es un tipo de verdad deleznable, asqueroso, cochino, es un pervertido, es un cochino pervertido que se llama Juan José Origel", dijo.

Este yo no sé quién se cree o qué, y desde esa época, antes de que yo tuviera qué ver con el ambiente artístico, en varias fiestas me lo llegué a encontrar y se empezó a insinuar, se empezó a darse su taco y a darse su interés. La quinta o sexta vez que me lo encontré en una fiesta, ya de plano era una cosa descarada, y entonces le dije: 'Mira, pu... de mie... tú te me vuelves a insinuar', porque me dijo algo, 'tú me vuelves a decir lo que acabas de decir y te rompo la ma...'", siguió contando Adame.

El actor asegura que sus amigas lo alejaban de donde se encontrara Pepillo porque consideraban que lo perseguía. Después, Adame dijo que a los años él inició su carrera en la televisión, momento en el que acusa que Origen comenzó atacarlo tanto en sus programas como "por debajo del agua".

De repente este empieza a atacarme, empecé en la televisión y empezó a atacarme. ¿Cuál era su problema? Que no le había hecho caso, porque además es un jo... feo, cochino, pervertido y sucio, su aspecto es de mala vibra. Entonces en ese momento me empezó a atacar, hasta que un día, junto con Patricia Chapoy hicieron una verdadera estupidez y les puse un arrastrón que no les quedaron ganas en mucho tiempo. Pero por debajo del agua me seguía atacando con los ejecutivos de Televisa", expuso.

Después de decir que llegó casi a los golpes con Origel para que cesara el supuesto acoso, Adame señaló que su mala experiencia o lo que él pensara del comunicador no era lo verdaderamente grave.

Este tipo es un depredador, y posiblemente estaríamos hablando de un asesino serial, y ahorita les voy a decir por qué", señaló.

El intérprete contó entonces la historia de un hombre que, asegura, trabajó con Origel y fue "su amante". Según Adame, esta persona falleció tiempo después porque contrajo el Sida, y le confesó a él que fue el presentador quien lo contagió.

Entre esas cosas que me contó, me dijo: 'Señor Adame, Oirgel me contagió de Sida. Estoy enfermo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y estoy muy mal'", aseguró Adame.

Después de hablar de otro supuesto caso, Adame afirmó que ya ha denunciado a la prensa el presunto comportamiento depredador de Oirgel, pero que ningún medio al que se ha acercado a querido publicar sus declaraciones.

Estaremos hablando de un hombre que tiene el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y ha seguido teniendo relaciones promiscuas con personas a los cuales a contagiado seguramente, y eso se llama asesinato", sentenció.

El actor contó otras historias sobre la presunta perversión de asegura el periodista cometió contra jóvenes, y sin miramientos, lo señaló de aspectos aún más graves.

Fuente: Grupo Fórmula y Chisme No Like