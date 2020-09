Empoderadas y fabulosas: CLC, regresa con su sencillo 'Helicopter' y se vuelven tendencia

Corea del Sur.- CLC, es un grupo femenino de Kpop, formado en 2015 por Cube Entertainment, que originalmente fue integrado por Seunghee, Yujin, Seungyeon, Sorn y Yeeun, pero en febrero de 2016 Elkie y Eunbin se unieron al grupo; y en este 2020 estrenaron su nueva y magnífica canción Helicopter.

Usualmente las fans del grupo comentan lo poco que CLC es apreciado por Cube; sin embargo, casi todas estuvieron de acuerdo que en este 'comeback', las chicas recibieron bastante apoyo por parte de la compañía, aunque claro, no desacreditan ni olvidan todo el trabajo que han tenido que hacer sus Idols para que finalmente recibieran un poco de soporte.

Puede ser el comeback más perrisimo y EMPODERADO que han tenido? SISISI #CLC_HELICOPTER — nøtšhybabe (@lightstickson) September 2, 2020

#CLC_HELICOPTER Vino a salvar el año ?? — Dania Ramos (@Dania_200) September 2, 2020

En este nuevo video, CLC abraza el término 'empoderamiento' y no solo se ven hermosas, sino también increíblemente seguras de sí mismas. Tanto la coreografía como la canción invita a los oyentes a que se sientan poderosos y tengan en mente la frase 'yo puedo hacerlo' o 'no me rendiré'; además, el coro tiene un beat contagioso y la frase "I go up, helicopter" quedará en la cabeza de muchos por bastante tiempo.

La letra de la canción es poderosa y creo fielmente que la escribieron para hacer un paralelo con la historia del grupo. Como constantemente se han tenido que levantar para demostrar que valen incluso ante su propia empresa y jamás se rindieron, STREAM HELICOPTER.#CLC_HELICOPTER pic.twitter.com/bsOdVG4xgM — issicopter uD83DuDC8C #CLC_HELICOPTER (@flwrhyeon) September 2, 2020

Fuente: YouTube @CLC 씨엘씨 (Official YouTube Channel) y Twitter