Enferma y sin empleo, actriz de Televisa relata calvario que vive a sus 69 años: "Me dejaron sin nada"

Ciudad de México.- La aclamada y reconocida actriz, Elizabeth Dupeyrón, brindó una entrevista exclusiva a Ventaneando para hablar de la difícil situación que vive luego de que su hijo Ramsés Alí perdiera la vida hace 5 años tras tomar ayahuasca en un retiro espiritual.

Durante la conversación con las cámaras del programa del programa de Pati Chapoy, la intérprete de la novela Cañaveral de Pasiones en Televisa explicó que ella culpa a los medicamentos que toma para la ansiedad y depresión de deteriorar su calidad de vida.

Elizabeth aseguró que el golpe que recibió por la muerte de Ramsés le "rompió el sistema nervioso" y afirmó que al iniciar un tratamiento le "fue peor", pues después de una cirugía, todo empeoró.

Me hicieron una operación de 10 horas, me pusieron un estimulador para drme el control, que ni tengo controlado, y todo eso también me afectó. Yo gozaba de salud, de energía, alegría, de todo eso, y de pronto se me complicó y me dejaron sin nada".