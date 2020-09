Erika Fernández hace estallar Instagram al disfrutar de sus vacaciones frente al atardecer

View this post on Instagram

u201cHazte un camino , pu00edsalo bien. Se fiel a lo que crees , a lo que piensas , fortalece tu filosofu00eda de vida , encuentra personas que combinen con tu mente, elige corazones sanos , elige sanar tu corazu00f3n , ve perdonando , no te atores en el lodo ,sal ru00e1pido , aprovecha tu tiempo , ten Paciencia contigo, Cuu00eddate , sueu00f1a, Sueu00f1a mucho , sueu00f1a alto , y lejos , por que estos sueu00f1os son los que te mantendru00e1n siempre viviendo !!! u201c