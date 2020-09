Golpe a TV Azteca: Exconductora de 'Ventaneando' haría esto para 'hundir' a Chapoy en Televisa

Ciudad de México.- La exconductora de Ventaneando, Aurora Valle, podría participar en la bioserie que prepara Televisa sobre Gloria Trevi, misma que daría un duro golpe a Pati Chapoy.

Valle llegó a Ventaneando en 1997 y se fue en 2006 por sus diferencias con Chapoy, quien era su jefa. Aurora se fue de TV Azteca 8 meses después y se integró a Televisa, donde ha permanecido hasta la fecha con exitosos programas como Confesiones.

Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, Aurora podría llegar a involucrarse en el proyecto que prepara la productora Carla Estrada de la cantante, sobre el polémico caso Trevi-Andrade.

Ya que no quedaron en buenos términos, y Aurora ha declarado que ella se fue del programa y de la empresa por culpa del "maltrato y humillaciones" de Chapoy, su testimonio podría 'hundir' a la jefa de espectáculos.

De acuerdo con Quiroz, de ser cierta la propuesta, podría ser una realidad que Aurora acepte, ya que Dael argumentó que "en este momento Aurora no tiene una buena relación con Chapoy, trabaja para Televisa y sabe que nunca regresaría a TV Azteca".

Hace un par de años, Aurora desmintió haberse ido del programa por "un berrinche" como lo señaló Chapoy en una polémica entrevista con Mara Patricia Castañeda tras la salida de Atala Sarmiento y reiteró que se fue "por sus humillaciones".

Me gritaste horrible. Hay gente a la que le gusta que los pisen, y que los maltraten y los pend... A mí no. No me faltó el respeto en ese sentido, pero sí con una humillación y unos gritos que yo no iba a permitir en mi vida".