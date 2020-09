Hija de José José revela en 'VLA' si ya cobró la herencia del cantante: "Quiero justicia"

Ciudad de México.- Marysol Sosa, quien es hija del fallecido cantante José José, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para aclarar si es verdad que tanto ella como su hermano José Joel tuvieron acceso a la herencia del 'Príncipe de la Canción'.

A través de una llamada, la también hija de la actriz Anel Noreña explicó que este tema es bantante personal para ella, sin embargo, destacó que no ha recibido nada del testamento que dejó el intérprete de Volcán pues los trámites aún están detenidos.

No he recibido nada lo único que busco es justicia, ya va a ser un año de que mi padre se fue al cielo, pero estoy consciente que esto va a ser de largo plazo. Yo quiero mis respuestas".

Marysol aseguró que su prioridad no es el dinero ni los bienes que pudo haber dejado José José sino en realidad, busca que su mediahermana Sarita Sosa les dé la cara y les cuente qué pasó con su padre durante el año en que no supieron nada de él.

Para finalizar, la artista comentó frente a la cámara si a un año de la muerte del cantante, ella ya perdonó a Sarita.

Ella ha decidido no buscarnos y no volvernos a hablar, agradezco mucho al cielo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. No es algo que me quite el sueño gracias a Dios. Tengo mis abogados, a las leyes de mi país y estoy tranquila. Hasta el día en que Sarita me dé las respuestas, yo sabré dónde dejarla en mi mente y en mi corazón".