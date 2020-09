Luego de pasar por una crisis matrimonial, Marisela recuerda su pasado con Marco Antonio Solís

Ciudad de México.- La cantante, Marisela, mediante un entrevista para Suelta la Sopa, informó que la está pasando bien con su esposo en este confinamiendo, luego de recuperarse del Covid-19.

Me dolían los huesos, no podía bajar las escaleras, la fiebre…”, dijo.

Ante lo mencionado, recordó cómo fue su relación con el cantante Marco Antonio Solís, al asegurar que su pareja indicada con un contundente mensaje.

No me esta yendo muy bien porque nunca hemos estado mucho tiempo juntos, nos amamos a morir, nos queremos muchísimo pero hay algo que tenemos que arreglar. Las mentiras no me gustan, pero cuando uno anda de viaje pues nunca se da cuenta, hay que respetarse el uno al otro y si no hay respeto, no hay relación”, contó.