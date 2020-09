Marco Antonio Regil: Tras dejar Televisa e irse a Telemundo, así luce y esto hace para sobrevivir

View this post on Instagram

ud83dude0dud83dude05 Sin lau0301cteos y 100% vegana, y por supuesto suu0301per saludable para todaaaa la familia con la poderosiu0301sima @vitamix_mx que le da una textura uu0301nica a la salsaud83eudd24u2728 Tip: Utiliza la funciou0301n de sopas para calentar la mezcla y servirla directo al plato. Ingredientes: 2 tazas de nuez de la India tostada y sin sal 1/4 taza de levadura nutricional 2 dientes de ajo 1 cucharada de jalapenu0303o en vinagre 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de comino en polvo 1 cucharadita de cebolla en polvo 1 cucharadita de pimienta cayena 1/2 cucharadita de cuu0301rcuma 1/2 cucharadita de pimienta 1/2 taza de agua Receta de @enterdragoness #FeedYourLife