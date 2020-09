María León derrite Instagram al lucir su abdomen de acero frente a la cámara

View this post on Instagram

No hay nada mejor que fortalecer el espu00edritu de la perseverancia... ya se que no estu00e1 fu00e1cil, pero nada ( ni nadie ud83eudd2d) que valga la pena se consigue asu00ed nada mu00e1s.ud83dude09u2764ufe0f #miercolesDeFuego ud83dudd25 #regresandoADarle #Sinacu00e1 #fortaleciendo ud83dudcaaud83cudffd #Desgarre