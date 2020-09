'MasterChef': Tras brillar en TV Azteca y polémica con chef Benito, esto hace Stanley

View this post on Instagram

u0026#34;En este mundo existe un tipo de tristeza que no te permite verter lu00e1grimas. Es una de esas cosas que no puedes explicar a nadie. Y esa tristeza, sin cambiar de forma, va acumulu00e1ndose en silencio en tu corazu00f3n como la nieve durante una noche sin vientou0026#34;. Haruki Murakami @masterchefmx @masterchef.mx @stanleymasterchefmx #MasterChefMx #masterchefmx