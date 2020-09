"Olvídate de mí Magda": Tras 'traición' en Televisa, conductor explota y "renuncia" a 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, aclaró la supuesta salida del conductor del programa Hoy Pepillo Origel luego de que revelara que se había molestado, e incluso renunciado, mientras grababa Con Permiso para Unicable.

Ana María comentó que en las grabaciones de este programa junto a Martha Figueroa, Pepillo había estallado y declarado que ya no volvería al matutino de Televisa pues el día que no fue al foro recibieron a Fabián Lavalle, conductor de espectáculos que estaba en Hoy y que se dijo fue vetado hace unos años.

Una fuente fidedigna me dijo que Pepillo Origel estaba grabando 'Con Permiso' con Martha Figueroa. Al aire estaban platicando sobre porque no había ido al programa 'Hoy' y Pepillo dijo: 'Ay por cierto, yo ya no voy a ir a ese programa porque el día que no fui entrevistaron a Fabián Lavalle, lo llamaron como invitado especial así que olvídate Magda ya no vuelvo a ir'", dijo Ana María en un En Vivo.

Según contó la periodista, como el programa es grabado, editaron esa parte y por eso no se vio al aire, sin embargo, ella lo platicó por lo que Origel se molestó y le llamó a Maxine Woodside (con quien trabaja en la radio) y le pidió que la corrigiera.

Yo lo platiqué, entonces Pepillo le habló a Maxine y le dijo: 'Dile a Anita que eso es mentira y le voy a jalar la orejita'. Entonces he de decirles que algo hubo de cierto".

Alvarado contó que inmediatamente se comunicó con la productora de Hoy, Magda Rodríguez, quien le dijo que no se irá del matutino Pepillo y que simplemente no fue porque está en aislamiento a causa del contagio de Andrea Legarreta anunciado este lunes.

Ya hablé con Magda y dice que no que para nada. Que Pepillo no fue porque andaban guardando los 14 días de aislamiento por estar con Andrea Legarreta y me dijo que estará más días en 'Hoy'".

Al hablarle a Origel, Ana María contó que solo se limitó a decirle que luego le contará cómo estuvo. Al volver a contactar a su fuente, sostuvo que esta le reiteró que sí sucedió, sin embargo, lógicamente no querrían que esto se supiera.

Sí pasó, sí sucedió, pero se supone nadie se iba a enterar porque editaron el video. Pero bueno, Pepillo no se va de 'Hoy' y Fabián Lavalle tiene mucho trabajo, no quiere líos y no quiere el puesto de Pepillo. ¿Cómo estuvieron las cosas? Yo ya les conté, ustedes sabrán si me creen o no", dijo contundente.

Fuente: Canal de YouTube de Ana María Alvarado e Instagram @programahoy