¡Orgullosa! Lucero halaga el talento de su hija Lucerito: "Canta precioso"

View this post on Instagram

La luz de mi vida; mi Lucero hermosa, hoy estu00e1 cumpliendo 15 au00f1os. Me siento tan orgullosa, plena y feliz de saber que soy la mu00e1s afortunada mamu00e1 de esta mujercita maravillosa en todos los aspectos! Te amo con todo mi ser, GRACIAS por ser mi hija, que Dios te bendiga siempre mi amor preciosa!!! Que seas infinitamente FELIZ. u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f