¿Rihanna sigue enamorada de Chris Brown? La entrevista que puso en alerta a los fans

Ciudad de México.- La tormentosa historia de amor que tuvieron Rihanna y Chris Brown siempre ha significado una situación difícil de desaparecer de la memoria colectiva, sobre todo por el hecho de que la cantante fue víctima de agresiones físicas y el intérprete fue arrestado por perpetrar esos ataques contra quien era su pareja.

Por ese motivo, causó gran impacto y revuelo el hecho de que este miércoles 2 de septiembre Rihanna apareciera en el podcast de Oprah emitiendo declaraciones sobre su pasada relación con Brown, e incluso diciendo que aún amaba a su expareja pese a la forma en la que concluyó su romance en 2009.

En el programa se escucha cómo la artista habla de la cercana relación y confianza que intentado construir con Chris Brown después de su separación, por lo que la información del podcast se retomó en otros medios como declaraciones que Rihanna estaba dando 12 años después de esa polémica ruptura. Sin embargo, todo se trató de una confusión.

La realidad es que los comentarios de Rihanna corresponden a una conversación con Oprah de 2012. Después de la confusión que se desencadenó, el sitio del podcast aclaró en la descripción del episodio que la entrevista tomó lugar en 2012, justo tres años después de que la pareja se separara tras la agresión de Brown.

Hemos estado trabajando en nuestra amistad otra vez. Hemos construido una confianza otra vez. Nos amamos el uno al otro y probablemente siempre lo haremos, y es no es algo que intentemos cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorada. Hemos trabajado en eso poco a poco. Lo principal para mí es que él está en paz", dijo Rihanna en esa entrevista que ahora ha resurgido y causado revuelo.