Tania Rincón fracasa en Televisa: Exatlón y TV Azteca aplastan bajo rating de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y la noche de ayer martes 1 de septiembre se pudo ver el esperado estreno del reality Exatlón, que fue todo un éxito y con su primer capítulo ya pudo arrasar con el rating de la competencia Televisa.

El programa conducido por el comentarista Antonio Rosique registró el mayor nivel de audiencia que ha tenido TV Azteca en lo que va del año al ser visto por 2.2 millones de televidentes.

La empresa del Ajusco logró vencer el rating que ha venido manejando Guerreros 2020 durante su primera temporada, pues el reality de Magda Rodríguez promedia una audiencia de 1.6 millones de personas por día.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Alex Kaffie también detalló que el programa conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata promedió 2.3 puntos menos que Exatlón.

#AUDIENCIAS TV AZTECA (Uno) martes 1º de septiembre



Lo menos visto: 'Hechos AM Primera Línea' 0.5



Lo más visto: ESTRENO 'Exatlón México' 7.5 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) September 2, 2020

#AUDIENCIAS TELEVISA (Canal 5) martes 1º de septiembre



Lo menos visto: 'Tomás y sus amigos' 0.5

Lo más visto: 'Guerreros 2020' 5.2 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) September 2, 2020

