Televisa y 'Hoy' se hunden: TV Azteca perdona 'veto' a Ingrid Coronado y regresa a 'VLA'

View this post on Instagram

Hace un tiempo sou00f1u00e9 con que la vida me diera la oportunidad de poder hacer lo que amo, para nunca tener que trabajar. u2063u2728u2063 u2063u2063 Mau00f1ana comienza esta nueva aventura y me siento muy agradecida con la vida por esta oportunidad. u2063ud83dude4cud83cudffbu2063 u2063u2063 Los espero a las 10 am de lunes a viernes en @conectadasmvs con @tamaravargasof por el 102.5 de @mvsnoticias ud83dude0au2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 #Agradecida #Oportunidad #Feliz #Emocionada #Conectadas #MVSRadio #MVSNoticias #ConectadasMvs