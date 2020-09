¡Tienes que conocerlas! LunarSolar debuta en el mundo del K-Pop con su sencillo 'Oh ya ya ya'

View this post on Instagram

LUNARSOLAR (ub8e8ub098uc194ub77c) 1st Single [SOLAR : flare] u2018ub178ub294 uac8c uc81cuc77c uc88buc544 (OH YA YA YA)u2019 Concept photoud83cudf19u2600 - 2020.09.02 PM 6 Release #LUNARSOLAR #ub8e8ub098uc194ub77c #ub178ub294uac8cuc81cuc77cuc88buc544 #OHYAYAYA #uc774uc11c #ud0dcub839 #uc9c0uc548 #uc720uc6b0ub9ac