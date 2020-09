Tras sufrir hambre y duros retos, ganador de 'Survivor' cuenta en 'VLA' cómo es volver a la realidad

Ciudad de México.- El reality de TV Azteca Survivor México llegó a su fin el pasado 30 de agosto, emocionante cierre en el que Eduardo Urbina se coronó como el gran ganador de 2 millones de pesos y como el "sobreviviente más fuerte".

Varios días después de que la dura competencia tuvo su conclusión, Eduardo Urbina, la finalista Ximena Duggan y el semifinalista Jero Ruiz hablaron en Venga la Alegría sobre lo que ha significado regresar a la realidad.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

A post shared by Survivor Mexico (@survivormexico) on Sep 2, 2020 at 11:00am PDT

View this post on Instagram

Aún en República Dominicana, los participantes se enlazaron con el matutino y compartieron cómo fue la experiencia de atravesar por condiciones extremas mientras se lucha por permanecer en la competencia.

A post shared by Survivor Mexico (@survivormexico) on Aug 30, 2020 at 9:05pm PDT

View this post on Instagram

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras 16 años en TV Azteca y fracaso en Televisa, conductora 'regresa' a 'VLA'

Por su parte, Jero relató que llegó a sentirse perdido cuando salió del reality, pues ya se había acostumbrado a estar al lado de sus compañeros y vivir bajo las condiciones de Survivor México.

A post shared by Survivor Mexico (@survivormexico) on Aug 29, 2020 at 6:17pm PDT

View this post on Instagram

Lee también: Nicole, la hija de Julio César Chávez le da sabor al verano tras posar sobre la arena

Al ser cuestionado por los conductores de VLA, Eduardo Urbina admitió que aún no ha pensado en qué hará con su cuantioso premio, ya que ahora mismo está en el proceso de asimilar todo lo vivido.

Es una experiencia muy dura, muy fuerte, es de lo más extremo que he vivido física y mentalmente, y el volver, el salir de la competencia y regresar a la realidad es un proceso que he disfrutado y he tratado de llevarlo como lo más suave posible, pues no he tenido realmente tiempo, estoy como una etapa de negación de lo que está pasando, de lo que viene, de lo que fue", expuso.