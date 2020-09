Tras una entrevista, Yolanda Andrade le envió un tanque de oxígeno a 'El Loco' Valdés

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, sorprendió a la audiencia de su programa De Primera Mano, luego de que confesara que en una ocasión Yolanda Andrade le envió un tanque de oxígeno a 'El Loco' Valdés.

Esta declaración surgió luego de que se estuvieran recordando las buenas obras de caridad que ha hecho la sinaloense, luego de que en el año 2019 le diera 15 mil pesos a Wanda Seux, para que cubriera sus deudas.

Podría interesarte: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

En su mensaje, el presentador dijo que teme que Andrade se moleste por el mensaje, sin embargo cree que fue una buena acción, la cual debe ser reconocida por todos.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras 16 años en TV Azteca y fracaso en Televisa, conductora 'regresa' a 'VLA'

Primera, sabes lo que hizo Yolanda Andrade, eso no lo va a decir Yolanda, y ya total si me meto en una bronca con Andrade, me metí en una broncas", dijo.