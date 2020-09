Vhadir Derbez dedica tierna publicación a Eugenio por su cumpleaños 59

View this post on Instagram

ud83cuddf2ud83cuddfdFELIZ DIA DEL PADRE!! Gracias por ser un ejemplo y una inspiraciu00f3n para todos! Es hermoso seguirte conociendo cada vez mas y ver la gran persona que eres! Te Amo!- VAYAN A MI CANAL DE YOUTUBE A VER EL VIDEO QUE LES PREPARAMOS! link en bioud83dude08 . ud83cuddfaud83cuddf8HAPPY FATHERS DAY! Thank you for being an inspiration and example for everyone! I love that I keep getting to know you every day even more and to see what a great person you are! GO TO MY YOUTUBE CHANNEL TO WATCH THE VIDEO WE MADE FOR YOU! Link in Bio! ud83dude08