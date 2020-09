Yalitza Aparicio impacta al revelar las 10 cosas que "odia" de sí misma: "Soy muy insegura"

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio, protagonista de la oscarizada película Roma, abrió su corazón y se sinceró ante sus seguidores de redes sociales respecto a las 10 cosas que odia de sí misma.

La actriz publicó en su canal de YouTube un video donde habla de estos aspectos que no le agradan del todo sobre su personalidad, asegurando que el ejercicio le ayuda a trabajar en sí misma y a crecer como ser humano.

A veces es más fácil señalar lo que odias de los demás sin darte cuenta de que en realidad es un reflejo de lo que no te gusta de ti mismo. Es difícil voltear a vernos al espejo y reconocer nuestros defectos, pero el ejercicio es importante para crecer como personas y dejar de juzgar a los demás. En el video de esta semana quise hablarles un poco más de las cosas que no me gustan de mí para hacerme consciente de ellas y comenzar a trabajar en mi tolerancia hacia mí misma y hacia los demás", explicó Yalitza en la descripción del clip.

Inspirada por la película 10 cosas de odio de ti, Yalitza admitió que le tomó algo de tiempo el pensar en esa decena de aspectos a mejorar como persona, esto pese a que mucho se dice de que el ser humano puede enumerar más rápido sus defectos que sus virtudes.

En primera instancia, Aparicio mencionó que tiende a ser muy sobreprotectora, aprehensiva y perfeccionista, señalando que esta última característica puede afectar las experiencias que vive día con día.

En la vida no todo es perfecto, pero cuesta aprenderlo. Creo que las cosas se van dando poco a poco, que hay cosas que salen de la nada y son maravillosas, y no por eso debo de centrarme en que todo debe de salir bien y debe ir tal y cual me marca el tiempo y las fechas... Creo que el vivir así tampoco te hace disfrutar el momento", dijo.

La intérprete continuó su listado diciendo que es muy detallista, insegura y tímida. Yalitza dijo que le gustaría cambiar ese último aspecto pues, aunque valora su reducido círculo de amistades, en ocasiones preferiría ser más sociable.

Soy muy insegura, cada paso que doy me lleva a pararme un momento y decir '¿es lo correcto?, ¿no es lo correcto? ¿Qué voy a hacer?'. Necesito escuchar las versiones de muchas personas para tomar mi decisión, así que creo que esto no me ayuda", compartió.

Yalitza lamentó también no ser organizada, en específico en su vida persona, y también consideró que ser muy exigente en cuanto a la puntualidad puede ser algo exagerado y hasta desconsiderado, pues si algo existe son los imprevistos.

Finalmente, Yalitza Aparició señaló que odia no darse el tiempo para seguir sus pasatiempos favoritos y mantenerse en contacto con sus amigos, algo en lo que busca enfocarse de ahora en adelante.

Ya va tiempo que no tomo un libro, y es otra cosa que también estoy odiando de mí, el haber abandonado la lectura, creo que debo de aprender a retomar esos hobbies, a dedicarme un tiempo a mí", dijo.

La protagonista de Roma cerró la lista diciendo que es muy distraída, por lo que fácilmente puede llegar a perder el hilo de una conversación, situación que también espera cambiar.

Fuente: YouTube/Yalitza Aparicio