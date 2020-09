¿Amigos o novios? Se filtra video de 'El Potrillo' muy contentito con su ex

View this post on Instagram

Ayer fue cumpleanu0303os de Karla Laveaga ex del Potrillo y miren quien estuvo con ella @alexoficial ...., sera que volvieron ? Por queu0301 ? Cabe destacar que Karla Laveaga despueu0301s de terminar supuestamente con El Potrillo , dio de baja su cuenta de Instagram ..., y segun estaba muy desilusionada del Potrillo pero ...aqui va de nuevo , amigos o novios ? #elchismenoduerme Esta celebraciu00f3n fue en Jalisco