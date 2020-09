Mamá del hijo de 'El Canelo' celebra su cumpleaños ¡y hasta le manda 'recadito'!

Ciudad de México.- La noche del sábado, Nelda Sepúlveda estuvo celebrando su cumpleaños con un enorme festejo en el cual estuvieron amenizando artistas como 'El Coyote' y 'Remmy Valenzuela', pero pasada la noche la empresaria le mandaría recadito a su ex.

Nelda es la madre del hijo menor de 'El Canelo' Álvarez, por lo tanto, se filtró en Instagram un video donde se armó de valor y hasta le dio por cantar una canción que tendría mucho que ver con el boxeador.

Si descubres que mi nombre no se aparte, que aún me quieres, me deseas y te hago falta. No dudes mi amor siempre te aguarda, si te hago falta no dudes en regresar”, se escucha a Sepúlveda.