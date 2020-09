"Mi amor, tú no eres cantante": Karina vuelve a arremeter contra Bad Bunny y hace fuerte mensaje

Miami, Florida.- Todo parece indicar que el pleito sigue entre la cantante venezolana, Karina, contra Bad Bunny, luego de que el reggaetonero fuese premiado como compositor del año, por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

En su reciente entrevista con el programa, Suelta la Sopa, la famosa artista arremetió contra 'El conejo malo', luego de que presuntamente este le contestara a sus criticas en su nueva canción, la cual irónicamente se titula Compositor del Año.

Ante esto, Karina se mostró un tanto molesta e incluso señaló que el puertorriqueño no es un verdadero cantante, por lo que le aconsejó que mejor se busque otra profesión.

Mi amor, tú no eres cantante, puedes ser otras cosas, pero usted no es cantante, no te equivoques", dijo.