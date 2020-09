Tom Welling de 'Smallville' volvería a ser 'Superman' en secuela de la famosa serie

Estados Unidos.- Recientemente los millones de fans de Smallville han recibido la increíble noticia que posiblemente la famosa serie de los años 2000 regresará a la pantalla chica con una secuela, misma en la que se dice también estará su protagonista, Tom Welling, quien interpretara al joven 'Superman'.

Hace un par de meses se demostró que el público muere de ganas de ver al guapo actor y a Erica Durance como 'Lois Lane' al estrenarse los episodios de Crisis en Tierras Infinitas, siendo visto por millones de personas, las cuales esperaban ver a Welling portando el super traje.

Es por ello que cuando se comenzó a decir que habría una secuela, continuando con la historia que se vio a lo largo de 10 años, miles reaccionaron positivamente señalando que no podían esperar a ver de nuevo a los originales en la pantalla.

Sin embargo, eso no pasara pues según la información de We Got This Covered, la secuela será de manera animada, pues lo que se podría producir en la tele será la temporada 11 que se realizó en cómics, algo que aún no esta confirmado.

