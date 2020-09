Tras anunciar separación, madre de Lorenzo Méndez mandaría 'recadito' a Chiquis Rivera

Ciudad de México.- Después de que Chiquis Rivera revelara mediante sus redes sociales que se separaría nuevamente de Lorenzo Méndez, la madre del cantante, Paula Méndez, mediante su Instagram comenzó a compartir fotos de su boda y su bautizo en Jerusalén con un mensaje que dicen es 'recadito' a su aún nuera.

Paula en los últimos días posteó una foto en la que Lorenzo y Chiquis están muy sonrientes y abrazados el día de su boda y otro en la que están en el rio de Jerusalén recibiendo su bautismo juntos y al lado de otras personas.

Después de eso compartió dos mensajes en el que dice que el amor es paciente, no es soberbio, no es celoso ni ostentoso, que todo lo sufre, todo lo supera y todo lo perdona, lo que ha sido tomado como una indirecta muy directa a su aún nuera por no soportar la infidelidad de Lorenzo, lo que aseguran es la causa de su divorcio.

Fuente: Instagram @chicapicosa2