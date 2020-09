¿Adiós TV Azteca? Juez de 'MasterChef' aparece con 'golpes' tras una "pelea"

View this post on Instagram

u00a1NECIOS! Mensaje brevu00edsimo y contundente para aquellos que postean comentarios adversos en mis posts (sobre todo los de comida): a usted, que necesita hacerse notar y que encuentra catu00e1rtico insultar y desprestigiar sin argumentos ni razu00f3n (o su00f3lo porque le caigo mal), le pongo el siguiente ejemplo; invita gente a casa. Los atiende, les ofrece un aperitivo, una botana y luego la cena. Al final, digestivo con sobremesa, y ahu00ed, uno de los invitados comienza a rabiar y a decir que la comida y la atenciu00f3n estuvieron pu00e9simos y, encima, lo tuitea. u00bfQuu00e9 hace con este patu00e1n maleducado? Lo echa y no vuelve a invitarlo. Bueno pues en mis muros de Facebook, Twitter e Instagram es lo mismo: estoy promocionando un negocio, un producto, y si alguien viene a engrosarla, lo bloqueo. Y ante ese razonamiento su00faper estu00fapido de u0026#34;tu perfil es pu00fablico y cualquiera puede opinaru0026#34;, ah, pues yo me reservo el derecho de mandarlos a la hu00edper recontra veeeeerrrgaaaaaaa. Imbu00e9ciles que creen tener licencia para propagar su estupidez. Faltaba mu00e1s. u00bfMe ha visto usted insultando o menospreciando el trabajo de mis colegas o de otras personas en redes sociales? No. Yo enseu00f1o con el ejemplo. Asu00ed, no voy a tolerar que otros vengan a publicar pendejadas en mis redes, que son mis instrumentos para vender tanto mi imagen como mis productos. Y soy de mecha corta: el mu00e1s mu00ednimo indicio de vituperio o desprestigio, se van a chingar a toda su puta madre. Tan tu00e1n. Y al resto, ustedes, mis amables y bien intencionados lectores, clientes e internautas que me apoyan y disfrutan de mis publicaciones, mi agradecimiento sincero. Nos seguimos leyendo y andaremos muchos, muchos, au00f1os mas por aquu00ed, por encima de los necios, haters y pendejos en general. Por su atenciu00f3n, gracias. P.S. No se ande peleando en redes con gente que no conoce, pierde su tiempo y no arregla nada.