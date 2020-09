Adiós 'VLA': Tras 22 años en TV Azteca, querida conductora los traicionaría ¿para irse a 'Hoy'?

Ciudad de México.- Una querida conductora de Venga la Alegría, quien lleva 14 años en el matutino y 22 años en TV Azteca, podría dejar el programa para irse a la competencia.

No, no al programa Hoy de Televisa, sino a Ventaneando. Aunque esta emisión dirigida por Pati Chapoy también es parte del Ajusco, no tendrían la mejor relación y hasta podrían considerarse rivales, como ya se ha hecho evidente en el pasado con varias polémicas.

Esta presentadora sería Tábata Jalil, quien ha sido duramente criticada en semanas recientes por su actitud y por sus "excusas" para no cumplir castigos tras perder en dinámicas en el programa.

Así lo reveló el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien dijo:

Durante dos días consecutivos, miércoles y jueves, la productora de 'Ventaneando' Rosario Murrieta, ha estado encerrada en su oficina durante horas con una famosa conductora de 'Venga la Alegría', Tábata Jalil".

Quiroz comentó que el que no estaría enterado de esto presuntamente sería el productor de Venga la Alegría, Dio Lluberes, por lo que podría llevarse una sorpresa de ser cierta esta información.

Se rumora que la producción de Pati Chapoy busca a Tábata para que se integre al vespertino de espectáculos. Tábata lleva mucho tiempo buscando cambiar de aires, muchos años reporteando en 'Venga la Alegría', de repente la ponen a conducir y la sacan".

Además, luego de que comentara que se rumora que la conductora Mónica Castañeda podría salir de la emisión en enero, expresó:

Quien estaría temblando sería Mónica Castañeda, porque seguramente para que Tábata entre, una tiene que salir y seguro será ella".

Cabe destacar que la información no ha sido confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

