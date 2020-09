Beatriz Solís roba suspiros y hasta corazones al presumir esto de 'Chiquilla Bonita'

View this post on Instagram

#BETYSET AHORA DISPONIBLE ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89 incluye: un par de pestau00f1as estilo: #BETY, espejo engrabado, y enchinador de pestau00f1as #chiquillabonita ... link en mi biografu00eda ud83dudc9d tambiu00e9n podru00e1n encontrar nuevos estilos u2764ufe0fud83dudc95 #NENA Y #LEAH