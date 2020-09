Christian Nodal no se queda callado y responde a críticas por el tatuaje de Belinda

Ciudad de México.- El cantante, Christian Nodal, mediante una entrevista para el programa de Adela Micha, rompió el silencio sobre sus tatuajes, al asegurar que nunca se arrepentiría de hacerse uno.

Y es que uno de los más polémicos fueron los ojos que se puso en el pecho, los cuales son de un retrato, de quienes afirma que son los más bellos que ha visto.

Por otro lado, mencionó que desde muy pequeño tuvo interés por los tatuajes, sin embargo fue hasta los 18 que tuvo la oportunidad de plasmarse uno, llegando a tener actualmente más de 40.

A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz… nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable”, comentó.