Cynthia Klitbo revela si es que estaría dispuesta a volver al amor tras 4 matrimonios fallidos

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, fue la invitada de honor en la reciente emisión del programa matutino, Sale el Sol, y como bien se acostumbra en dicho show, la artista participo en la sección de enfrentados.

En dicho fragmento, la persona invitada es cuestionada sobre ciertos temas, los cuales van develando con unas tarjetas, en el caso de Cynthia, se le preguntó sobre su trabajo en La dueña, famoso melodrama que catapultó su carrera.

También se le preguntó sobre su hija y demás cosas respectó a su vida, no obstante, la actriz tuvo que hacer frente al tema del matrimonio, revelando que, a pesar de haber tenido 4 divorcios en el pasado, estaría dispuesta a encontrar el amor de nueva cuenta.

No sé, ahorita llevo un rato sin pareja, no me siento triste, pero uno no se cierra al amor, porque te llega en el momento menos pensado", dijo.