"Estás bien patón": José Ron sorprende a sus fans en Instagram con el tamaño de sus pies

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas, José Ron, sorprendió a todos sus seguidores en Instagram después de compartir una nueva publicación donde muestra el increíble tamaño de sus pies. Y a pesar de que compartió la postal con una nueva frase motivaciones, uno de sus fans no pudo evitar comentar sobre sus zapatos.

Ron es conocido sus interpretaciones de diferentes 'guapos' de Televisa, como 'Gustavo Durán' en La que no podía amar o 'Pedro Garrido' en Te doy la vida, además de su increíble talento como actor y músico.

Te podría interesar: Golpe a 'Titanes': Participante "clave" de 'Exatlón' diría adiós a TV Azteca por grave razón

El actor se centraba sentado en el suelo, resaltando la marca de sus zapatillas deportivas, por lo que colocó más enfrente su calzado y el ángulo de la cámara mostraba que Ron tenía unos enormes pies. Sin embargo, a pesar de que podría verse bastante gracioso y que uno de sus seguidores se lo resaltó, los demás adoraron las hermosas palabras del artista y también comentaron al respecto.

Palabras sabias y aunque lo intentes y falles vuelva a intentar. Pueda ser que tu momento aun no ha llegado. Mi sobrinito y ahijado de 4 años si no contesta una pregunta bien me dice 'let’s try again, come ask me. Try again'. Y contesta correctamente. Pero da risa porque él mismo quiere que uno lo rete y tenemos que volver a intentar. Aveces tenemos que regresar a la mente de un niño donde aún está pura y no tanto el miedo".