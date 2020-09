Evaluna, hija de Ricardo Montaner, estrena casa y la presume con sus fans

View this post on Instagram

Este diu0301a nos entregaron las llaves de nuestra primera casita! Hoy saliou0301 Vida de Rico de @camilo y por fin podemos invitarlos a que sean parte de este suenu0303o tan gigante. Aquiu0301 vivirau0301n de todo con nosotros... mucha muu0301sica, hijitos en un futuro y muchos lunes de Camilo y Evaluna. Los amamos mucho! Vayan a ver el video para que la conozcan!ud83dude3bu26a1ufe0fu2b50ufe0fud83cudf7b ud83dudcf8: @rickymontaner