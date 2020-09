Fabiola Guajardo conquista a miles en Instagram solo con su deslumbrante mirada

Ciudad de México.- La hermosa actriz de Televisa, Fabiola Guajardo, deslumbró a miles de sus seguidores en Instagram, luego de haber compartido una fotografía que enamoró a más de uno.

La protagonista de telenovelas, no solo ha conquistado a sus fans en la televisión, pues también ha dejado boquiabiertos a muchos con sus publicaciones en redes sociales, donde demuestra porque es una de las artistas más bellas de México.

En su reciente post, deslumbró a muchos por una instantánea, donde sus ojos fueron el atractivo principal, pues diversos internautas señalaron quedar atrapados por su mirada.

Esa maldita mirada, me tiene loco"; "Ojalá pudiese vivir en esos bellos ojos en los que me pierdo, te amo"; "Eres una de las mujeres más bellas que he visto, me conquistas con cada foto", comentaron algunos admiradores.