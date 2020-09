Golpe a TV Azteca: Este participante de 'Exatlón' abadonaría el reality por fuerte lesión

View this post on Instagram

u00a1Que nada te frene, siempre ve por lo que quieres! ud83dudc4aud83cudffb #TeamPascalNadaud #EncueradoPorLaVida #EncueradoPorExatlu00f3n #Capitu00e1nSerpiente #TodosSomosHu00e9roes #Athlete #Exatlu00f3nMx #rugby