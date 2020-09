Hermana de Xavier Ortiz habla de la última llamada que recibió el exGaribaldi antes de su muerte

Ciudad de México.- Olga Ortiz, la hermana del fallecido actor Xavier Ortiz, mediante una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, dio detalles sobre la última llamada que recibió el exGaribaldi.

En su mensaje, Olga menciona que probablemente no se trató de una llamada, asegurando que podría haber algo más oculto con su deceso, el cual se está investigando.

Y es que según el relato de la persona que hacía el aseo, menciona que oyó que gritaba y lloraba desconsoladamente, mientras parecía estar discutiendo con alguien.

La única que escuchó a Xaviercito en esos momentos fue la señora del aseo, por lo que me han dicho porque yo no sé nada pero la chava oyó que gritaba y lloraba, parecía que estaba discutiendo con alguien, pero no tengo idea, ni siquiera puedo asegurar que haya sido una llamada”, comentó.