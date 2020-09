Mariana Ochoa de OV7 posa en fotografía al lado de sus hijos: Salvador y Valentina

View this post on Instagram

Nuestro lunes comenzu00f3 muy tempranito, y es que con estas clases en lu00ednea, regresu00e9 de nuevo a las u0026#34;carrerasu0026#34; con estos niu00f1itos ud83dude05ud83eudd70 Pero sinceramente, estoy feliz de poder aprender con ellos y de acompau00f1arlos en este cambio... Mamis y papis, u00bfustedes cu00f3mo van? u00bfYa se van adaptando mejor? Linda semana para todos ud83dude18ud83dude18 #MarianaOchoa #family #SinFiltros #ov7