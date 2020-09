Marjorie de Sousa pone de cabeza las redes al presumir coquetos ojos de color

View this post on Instagram

u26a1Amo la energu00eda que transmite el maquillaje con colores vibrantes u26a1u00bfles gusta usar colores neutrales o coloridos? A mi los dos ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f#SiempreBrillaFuerte #MarjorieDeSousa #LaVidaEsUnHermosoRegalo #sol #makeup #color #maquillaje