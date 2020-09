"Me decían loca": Curvy revela en 'VLA' lo mucho que sufrió por las adicciones de sus padres

Ciudad de México.- Durante toda esta semana la producción de Venga la Alegría transmitirá la desgarradora e íntima entrevista que concedió Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy, para la sección En sus batallas.

Durante la primera parte, la ganadora de Este es mi estilo recordó la dura infancia que tuvo debido a que sus dos padres estaban sumergidos en vicios y adicciones, además de que su hermano menor padecía Síndrome de Down, por lo que nunca recibió su atención y cariño.

Me sentía abandonada, por parte de papá y por parte de mamá, que son tu pilar... no crecí con una imagen paterna, no viví de mamá y papá, nos cuidaban nuestras nanas, ellas son como mis mamás", dijo la conductora y exactriz de Televisa.