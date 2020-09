Paty Muñoz destroza sin piedad a Ninel Conde y la humilla en vivo: "No todo es ponerse globos"

Ciudad de México.- Ninel Conde no puede evitar quedarse callada y después de que asegurara que José Manuel Figueroa le fue infiel con Paty Muñoz, la actriz tampoco pudo contenerse y no solo exhibió a la cantante sino que también la insultó y aseguró que "abandonó a su hijo".

Además, le envió un muy fuerte mensaje después de enterarse que 'El Bombón Asesino' cuenta con un problema legal con Gioviani Medina donde se disputan la custodia y manutención de su hijo, Emmanuel.

Yo siempre he pesando que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira, cuando un hombre te es infiel, es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos…", inició Paty.

Yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie, soy una mujer decente, honesta, no soy una mujer perfecta, pero al menos no soy roba maridos ni nunca he salido con casados, entonces, hay que ver el historial también de la señora, las regadas que ha dado por la vida y el pobre niño ahí abandonado", aseguró en una entrevista para Sale el Sol.

Además, Muñoz confiesa que hasta la fecha mantiene una excelente relación con el hijo de Joan Sebastian y resalta que jamás la ha agredido físicamente, por lo que aprovechó el espacio para humillar y exponer a Conde.

Se le van las cabras a la señora, lo que se ve no se juzga, yo tengo la edad que tengo, y si digo que tengo 30 pues ni me la van a creer, para qué voy a andar de hocicona, a parte a mí, mi edad no me afecta en lo absoluto… me río, saben por qué… (mostrando su figura), la disciplina y la constancia dan resultados, hay que hacer ejercicio y comer bien, no todo es ponerse globos".

Además, antes de despedirse, Paty no dejó pasar lo importante que es una familia y le envió un fuerte mensaje a Ninel: "Hay que cuidar a la familia principalmente, ya que te puedo decir, o sea si no te importa tu familia, tus propios hijos, ¿quién te va a importar en la vida?… nadie".

