"Pelearé por la verdad": Miguel Bosé seguirá sus ideales sobre el Covid-19 ante los ataques

Ciudad de México.- Miguel Bosé, quien recientemente cerró sus cuentas en redes sociales, reveló durante una entrevista por Internet que pese a los ataques recibidos por parte de sus detractores debido a sus opiniones por el Covid-19, fue otro el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear y a dar explicación de por qué las he cerrado, pero estoy trabajando en dos fuentes y la gente poco a poco lo escuchará", manifestó.