Sherlyn, en fuerte pleito legal tras ser acusada de amenazas por vidente: "Temo por mi vida"

Ciudad de México.- La bella y reconocida actriz de Televisa, Sherlyn, causó gran revuelo y alboroto no solo en redes sociales sino en todo el mundo del espectáculo, luego de que Jorge 'El Clarividente', interpusiera una denuncia en su contra por el delito de lesiones y amenazas.

Según los informes, este personaje conocido como 'El Brujo' denunció a Sherlyn, acusándola de haberlo mandado golpear y amenazar por hacer declaraciones acerca de la vida privada de la actriz, esto luego de supuestamente haberlo consultado para que le hiciera un trabajo de brujería, además de aseverar que él conoce la identidad del padre del hijo de la artista.

Yo ya no soporto estas cosas que me están pasando, ya recibí golpes, quiero detener esto. Me da mucho temor de que mis hijos se queden sin su padre, yo tenía una vida hecha, ya soy una persona grande".