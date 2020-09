Tras 35 años en Televisa y sin exclusividad, Arturo Peniche hace fuerte confesión: "Soy un estorbo"

Ciudad de México.- El actor Arturo Peniche, quien tiene una trayectoria de más de 35 años de carrera, ha sido uno de los galanes de novela más exitosos de Televisa y ha participado en casi 50 melodramas.

Peniche se quedó sin exclusividad en Televisa en 2017, según declaró, por decisión propia. Luego de estar toda su carrera en la empresa, se fue a Telemundo a hacer la serie Preso No. 1 y regresó a la televisora que lo vio hacerse una estrella, sin embargo, tras más de un año sin trabajo, ahora regresa para un nuevo proyecto pero con una mala noticia.

El histrión se sinceró con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y confesó que luego de 38 años de matrimonio, la pandemia por Covid-19 acabó con su relación y se separó de su esposa Gabriela Ortiz.

Me fue muy mal (de pandemia). Hasta se me hace (se le quiebra la voz). Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus. Hubo parientes que se recuperaron y otros que no. A fin de cuentas eran mis primos hermanos. En México se me enfermaron nueve personas luego de estas pérdidas y estuve muy angustiado durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Este Covid arrasó con todo".

El actor reveló que el motivo fue que su esposa le reclamaba no haber estado en México para estar con ellos durante la contingencia y aseguró que lo hizo sentir como "un estorbo".

Como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme. Provoqué malestar por supuestamente no haber estado pero estuve un mes enterado e informado de lo que pasaba con mis familiares. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chin... en todo y por eso tomé la decisión de quitarme de ahí. No la veo desde hace un mes y feria".

Cuando tu pareja ve demasiados defectos en ti es que ya estás estorbando. Tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando. La amo muchísimo pero me di cuenta que le estorbo, entonces me tengo que quitar de ahí", dijo.

Sin embargo, pese a esta separación, Peniche aseguró que nunca pretende divorciarse.

No, voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día pero no creo que se haga. Yo jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé".

También reveló cómo tomó la noticia su hijo Brandon Peniche, conductor de Venga la Alegría en TV Azteca.

Les dije que se mantengan neutral pero yo ya no puedo vivir con alguien que me hace sentir que le estorbo. ¿Para que chin... la molesto? Si la molesto hasta con la verdad".

Finalmente, habló un poco de su historia con Televisa y su regreso como antagónico en el melodrama Fuego Ardiente, libreto escrito por Martha Carrillo y Cristina García que marca también el regreso del productor Carlos Moreno a Televisa.

Retomo otro proyecto para Televisa y espero que se dé. Desde hace mucho tiempo no tengo exclusividad con Televisa porque yo lo decidí. Creo que hay momentos en los que hay que retirarte a tiempo, ya estaba fastidiado de estar pidiendo permiso para todo. Siempre respeté mi contrato, siento una lealtad muy grande a la empresa".

Fuente: Canal de YouTube de Mara Castañeda e Instagram @arturopenicheof