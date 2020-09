Tras críticas de su última foto, Erika Zaba vuelve a causar furor en Instagram

View this post on Instagram

Hoy en diu0301a , uno estau0301 tan expuesto a la criu0301tica como a la gripa . Si te hacen una criu0301tica ofendiendo o intentando hacerte sentir mal , es porque te envidian , no es una criu0301tica , no te sientas mal , eso significa que aquellos que te critican , te toman demasiada importancia . Y si te echan tierra , no llores , solo quiu0301tatela y sigue adelante sin que te roben ni un gramo de felicidad . Creu0301eme , el que te critica , en el fondo quisiera algo de lo que tuu0301 tienes . La criu0301tica constructiva si existe, la envidia de la buena mmmm .... tengo mis dudas al respecto . Tu que dices ? Y no es que ahora me afecte mu00e1s , sino , ahora tenemos mu00e1s tiempo libre tanto para bien como para mal .