Tras haber sido acusado de secuestro, Poncho de Nigris relata toda la verdad

Ciudad de México.- El conductor Poncho de Nigris estuvo como invitado en el programa de Yordi Rosado donde hablaron de las sus inicios en la farándula y también sobre una etapa oscura de esta.

Poncho abrió su corazón y por primera vez habló abiertamente de lo que en verdad ocurrió sobre la fuerte acusación que se le hizo en 2009 sobre el secuestro y homicidio de una persona transexual.

El también modelo relató que en una ocasión una mujer trans le pidió una foto, misma que tiempo después apareció en una revista de espectáculos y ahí, la mujer relataba que era su pareja y que ya mantenían intimidad.

Una semana después, la travesti sufrió un secuestro y sus padres no tardaron en relacionar esto con las declaraciones que había hecho sobre De Nigris, por lo que acudieron a televisión abierta para denunciarlo.

Es lo más fuerte que me ha pasado. Pero yo no sabía de qué se trataba y la verdad es que no pasó, no tenía yo nada qué ver, no me hablaron para declarar nada, todo fue mediático, todo fue chisme”, dijo el famoso.