Tras su eliminación de 'Exatlón', Pamela Verdirame habla sobre su noviazgo con Heliud Pulido

Ciudad de México.- La primera eliminada del equipo rojo de Exatlón: Titanes vs Héroes fue Pamela Verdirame por lo que habló tras pelear por permanecer contra una compañera.

En un cardíaco duelo, Carmelita Correa y Pamela se disputaron la última vida que tenía en el duelo de eliminación, siendo Carmelita quien ganó su permanencía en la emisión y sacando a su compañera, quien se convirtió en la primera expulsada de los 'Titanes'.

Te puede interesar: Adiós 'VLA': Tras 22 años en TV Azteca, querida conductora los traicionaría ¿para irse a 'Hoy'?

Verdirame salió con sentimientos encontraron, pues en su despedida, Heliud Pulido se le declaró por lo que oficialmente se hicieron novios aunque no se verán por ahora en lo que el atleta sigue en el show. Sin embargo, Pamela se sinceró para las cámaras de TV Azteca:

La verdad no me quiero ir, no te voy a mentir, estoy triste porque tenía muchas ganas de llegar lejos pero así es esto, sabía que este momento iba a llegar, y bueno, creo que vine a crecer como persona y definitivamente lo he logrado, salir de esa eliminación, pase lo que pase te hace más fuerte y bueno a seguir para adelante".