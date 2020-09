TV Azteca lo ignora: Finalista de 'Survivor México' revela si está vetado del Ajusco

Ciudad de México.- Los seguidores de Survivor México no han parado de comentar y preguntar a la producción el porqué Miguel Ángel Kuri no ha sido invitado a ninguno de los programas de TV Azteca cuando sus excompañeros Ximena Duggan, Lalo Urbina y Jero Palazuelos han estado de visita en varias de las emisiones.

Debido a que se especulaba que la televisora del Ajusco habría puesto un veto al originario de Yucatán y por ello no lo invitan a ninguno de sus programas, él mismo rompió el silencio a través de redes sociales.

También lee: Golpe a 'Titanes': Participante "clave" de 'Exatlón' diría adiós a TV Azteca por grave razón

A post shared by Mike de la Selva (@miguelkurih) on Sep 3, 2020 at 2:20pm PDT

View this post on Instagram

Pese a que ha sido ignorado por la producción de Survivor México aún y cuando tuvo un gran desempeño, Mike se ha limitado a no hablar mal del staff y al contrario les agradeció por esta oportunidad.

También lee: Adiós 'VLA': Tras 22 años en TV Azteca, querida conductora los traicionaría ¿para irse a 'Hoy'?

Kuri explicó que él se encuentra descansando en su casa de Mérida y hasta el momento desconoce las razones por las que no ha sido llamado para hablar de su experiencia en Venga la Alegría, Ventaneando o La Resolana.

¿Por qué no voy? No lo sé. No es como que yo no quiera ir y no sé que esté pasando allá, realmente sé que son gente muy profesional que han de estar super apurados, ¿no? Algo ha de estar pasando, yo simplemente estoy aquí en Mérida y tengo la disposición pero por algo ha de ser y ellos deben tener sus motivos y los respeto, ellos nada más puedo estar agradecido con Azteca y Survivor porque me dio la oportunidad de mi vida, fui a vivir mi experiencia de niño de la selva", explicó.