'Acapulco Shore': Isa Castro habla de las críticas que recibió por sus polémicas

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Isabel Castro, más conocido como Isa Castro, tuvo la oportunidad de compartir detalles sobre su experiencia en Acapulco Shore.

A lo largo de la plática con Gerardo Escareño, la influencer mexicana confesó que su estancia en el reality show de MTV fue increíble, aunque antes de entrar no tenía idea de con qué se iba a encontrar.

Conocí mucha gente que también ahorita le tengo mucho, pero sí fue duro. Me acuerdo, perfecto que yo estaba en avión nerviosísima, la verdad los nervios me estaban matando", comentó la modelo.

De igual manera, Isa contó que se sentía tranquila por ser amiga de Luis Caballero, mejor conocido como 'El Potro', aunque reveló que no se esperaba tener problemas de entrada con Ignacia Michelson.

Nacha me recibió con mala actitud, sentí una actitud que no me gustó, ciertas miraditas. Dije aquí va a haber un tema, no sabía que Nacha había llegado ahí por Mane", agregó.