Andrea Legarreta y Sofía Villalobos deleitan pupilas al modelar juntas de esta exquisita forma

View this post on Instagram

Hoy me siento especialmente feliz... Especialmente agradecida... Mi cambio fu00edsica y emocionalmente hablando desde hace un par de du00edas ha sido MARAVILLOSO! Ya estoy lista para lo que venga! Dicen que de pronto sentiru00e9 algunas secuelas de cansancio, pero NADA con lo que no pueda! Ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cu00f3mo nos tocu00f3 vivirlo... Ya les contaru00e9 detalles de lo vivido y aprendido... Pero HOY su00f3lo quiero celebrar la vida!! Su00f3lo les digo que NO HAY Mu00c1S QUE HOY!! Valora hoy! Ru00ede hoy! Abraza lo que estu00e1s viviendo hoy! Y ponte en manos De Dios! No alimentes tus miedos y alimenta tu Fe... Confu00eda y entru00e9gate a lo que estu00e1s pasando... #LaVidaSigue ud83dudc95 #Vestido @bcbgmaxazria ud83dudc57